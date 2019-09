Detenen un jove per drogues i demana als agents que no li «aixafin» la festa

La Policia Local de Manresa va detenir ahir un jove de 18 anys veí de Manresa com a autor d'un suposat delicte contra la salut pública i tràfic d'estupefaents. En apropar-s'hi, els agents van veure un jove molt nerviós, que intentava amagar una caixa petita i una cartera. A la cartera hi van trobar documentació i targetes de crèdit d'una altra persona, mentre que a la caixa hi van trobar vuit pastilles grogues que podrien ser MDMA o èxtasi. En demanar-li explicacions, el jove va contestar que la cartera se l'havia trobat i, sobre les pastilles, el noi va demanar als agents que fessin «la vista grossa». El jove va demanar als agents que no li «aixafessin» la festa.