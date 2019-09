Els Mossos inspeccionen una granja de Manresa que té una fossa amb restes d'animals

Els Mossos d'Esquadra han inspeccionat aquesta tarda la granja Troy de Manresa on han localitzat una fossa on hi havia restes d'animals. Mig centenar d'activistes s'han concentrat aquesta tarda davant de la granja després de ser advertits de possibles maltractaments animals. El propietari de la granja, Jordi Troy, ha assegurat que ell lloga l'espai a propietaris de gossos perquè els tinguin allà i que són precisament ells, els propietaris dels animals, els responsables de cuidar-los. De fet, a la granja també hi ha animals que estan ben cuidats.

La intenció dels animalistes que primer s'han concentrat a les portes del recinte era accedir-hi, era comprovar les condicions dels animals i donar-los menjar. Tot i que si que han pogut accedir a la granja, on ha part de gossos també hi ha altres animals com cavalls, no hi han entrat amb el menjar que alguns portaven preparat i han deixat als cotxes.

Un cop a l'interior del recinte han pogut veure els animals i també conversar amb els propietaris de diferents dels gossos i tots els propietaris els asseguraven que tant els seus animals com els altres, estaven ben cuidats.

Per la seva banda, alguns dels animalistes asseguraven que havien entrat a les instal·lacions amb anterioritat i que els animals que estaven en pitjors condicions els havien canviat de lloc i que també s'havien netejat alguns dels recintes on hi ha animals i que estaven més bruts.

Durant la mateixa concentració una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha inspeccionat el recinte. Després de la inspecció, els agents han explicat al concentrats que havien detectat restes d'un animal a la fossa i que això era una falta administrativa i que n'hauria de respondre el propietari de la granja, el responsable d'haver-lo tirat allà o tots dos. D'altra banda, els agents policials han assegurat que pel que fa als gossos no havien detectat cap delicte flagrant i que tampoc podien actuar d'ofici.

Per fer res, han explicat que calia que hi hagués una denúncia i que es traspassaria el cas a la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA), que està especialitzada en casos com aquest. Diversos activistes ja han anunciat ho faran.

Pel que fa a les restes que s'han trobat a la fossa, el propietari de la granja afirmava que allà no s'hi aboquen animals morts de la mateixa granja sinó que són caçadors que saben que el recinte està obert i que quan se'l mor un gos el tiren allà sense el seu permís, a la nit i d'amagat.