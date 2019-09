Declarat un incendi en un paller a Pinell de Solsonès

Un incendi s'ha declarat aquest dimarts al matí en un paller a Pinell de Solsonès, en una finca entre Els Casals i La Vila, segons fonts dels Bombers. L'avís del foc s'ha rebut a les 7.41 h i ha cremat una seixantena de bales de palla que es trobaven a l'interior del paller. No hi ha persones ferides ni ha estat necessari evacuar els veïns, segons les mateixes fonts.

A 3/4 de 10 del matí encara hi ha 5 dotacions treballant per apagar el foc, que està en fase de control. Amb l'ajuda d'una màquina, es van traient a l'exterior del paller totes les bales de palla i es van remullant una a una, segons han explicat fonts del cos d'extinció d'incendis, per facilitar la feina dels bombers. La previsió és que encara es trigui a extingir del tot el foc, ja que la palla costa molt d'apagar.