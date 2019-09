Detingut per un robatori en un pis al carrer Viladordis de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns a la nit un home que pressumptament havia entrat a robar en un immoble del carrer Viladordis de Manresa.

A 3/4 de 12 de la nit, el cos va rebre un avís telefònic d'un veí que va informar que estava veient com tres homes estarien forçant una persiana d'un immoble i que un d'ells hauria aconseguit entrar al seu interior.

Diverses patrulles es van dirigir fins al lloc dels fets i van veure com un home sortia corrents del pis entresol de la finca afectada. A la seva fugida l'home hauria llençat al terra una bossa amb diversos objectes.

Seguidament es va iniciar una persecució per diversos carrers propers tant a peu com amb vehicles patrulla de l'home que fugia, podent ser interceptat finalment al carrer Ignasi Doménec Puigcercós, antic Lluis Argemí de Martí.

L'individu va ser escorcollat al lloc trobant-li a sobre un rellotge i un braçalet de dona del quals no va poder justificar la seva procedència.

Uns altres agents que s'havien quedat al peu de l'habitatge afectat van poder recuperar la bossa llançada per l'individu a la seva fugida, trobant a l'interior d'aquesta diverses eines tals com varis tornavisos i una clau anglesa.

Els agents actuants van localitzar al titular de l'immoble que va reconèixer com a pròpies les eines contingudes a la bossa que havia llençat l'individu a la seva fugida. També va manifestar que aquestes restaven dreçades a un taulell d'eines existent a l'interior d'una habitació del pis violentat. Els agents van comprovar aquest fet.

Realitzada una inspecció ocular del pis afectat els agents van observar com a l'interior no hi havia ningú altre. A l'interior hi havia diversos mobles i armaris que restaven regirats.

Per tots el motius exposats, la persona que s'havia fet escàpol a l'arribada dels agents va ser detinguda per una presumpte delicte de robatori amb força.

Les altres dues persones implicades al robatori s'haurien fet escàpol per l'interior de l'escala de l'immoble afectat, tot forçant la porta del pis des del seu interior, causant desperfectes a la mateixa. La persona detinguda té domicili desconegut i en principi no seria veí de Manresa.