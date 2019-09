L'oposició exigeix explicacions pel conflicte amb pakistanesos a Sant Joan

El regidor de Compromís per Sant Joan, Albert Marañón, reclama que el govern municipal doni explicacions als portaveus dels grups municipals respecte al cas que la setmana passada va generar tres nits consecutives de tensió entre autòctons i pakistanesos a Sant Joan de Vilatorrada, tal com explicava dissabte passat aquest diari. El portaveu de Compromís també reclamava una «actitud proactiva» per part de l'alcalde.

L'alcalde del municipi, Jordi Solernou, explicava ahir a aquest diari que si no han donat explicacions als grups de l'oposició és perquè aquests tampoc ho havien demanat. També explicava que tenen previst explicar quina és la situació i què ha fet fins ara l'Ajuntament aquest proper dijous en la reunió de portaveus dels diferents grups del ple municipal.

En concret, durant tres nits de la setmana passada, un grup de joves autòctons i treballadors pakistanesos de dues botigues de queviures del municipi es van encarar amb molta agressivitat, tot i que finalment no van arribar a les mans. L'origen seria que algun pakistanès hauria filmat noies del poble, tot i que aquest diari no ha pogut constatar que hi hagi constància del material.

Per a Marañón, «no es tracta d'una qüestió menor» ja que, «més enllà del detonant de la situació, que són rumors, tal com diu l'alcalde és evident que hi ha un problema de fons que cal abordar, pel fet que siguin joves autòctons i veïns d'origen pakistanès i pel ressò i els comentaris que hi ha hagut a les xarxes socials». Segons Marañón, «no podem donar la problemàtica per resolta i hi ha d'haver una resposta immediata més enllà de l'estrictament policial». En aquest sentit, Marañón considera que «cal una resposta política de caire social per solucionar el problmea de fons, conscienciant i oferint resposta».

D'altra banda, la botiga davant la qual van tenir lloc els incidents ahir continuava tancada, després que l'Ajuntament demanés al seu propietari que la tanqués durant uns dies per calmar la situació, explicava Solernou. Després de les nits de tensió es va revisar l'expedient d'obertura del supermercat i hi faltava un paper per obtenir el permís. En aquest sentit, l'exalcalde Gil Ariso, al capdavant del consistori quan es va obrir el supermercat ara fa tres mesos, recordava en declaracions a aquest diari que «els polítics no participem en res en l'atorgament de llicències» i treia rellevància al fet que s'hagués concedit sota el seu mandat.