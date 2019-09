Una mare li obre el cap a la filla amb un got de vidre

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns al matí una dona acusada d'agredir la seva filla de 15 anys, a qui va fer un trau al cap amb un got de vidre.

Cap a 1/4 de 8 del matí, el SEM va atendre al Passeig de Pere III una noia que presentava una ferida sagnant al front. Es tractava d'una adolescent que estava en un estat manifest d'angoixa, explica la Policia Local, i que va relatar als agents que el trau li havia fet la seva mare en llançar-li un vas de vidre al cap, després d'haver discutit.

Policies municipals es van adreçar al domicili de la mare per tal de contrastar la versió de la menor. I sempre segons el cos, van trobar la dona en un acusat estat d'intoxicació etílica. Efectuada una inspecció de la vivenda van trobar restes trencades al terra d'un got de vidre i taques de sang.

Valorades les versions i realitzada una composició de fets, els agents van detenir dona, veïna de Manresa, per un delicte de violència física/psíquica a l'àmbit de la llar. La menor ferida va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Deu per la seva valoració mèdica i posteriorment va quedar a l'emparament d'una familiar propera que la va acompanyar en tot moment. La persona detinguda va ser trasllada a Comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra on han continuat les diligències.