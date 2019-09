Topada entre dos vehicles a l'entrada sud de la C-16 al seu pas per Balsareny

Dos turismes han topat aquest dimarts al matí a l'entrada sud de la C-16 al seu pas per Balsareny. L'accident s'ha produït a les 9 del matí. Un dels conductors implicats, de 73 anys, ha hagut de ser atès per personal sanitari per marejos i ha estat traslladat a l'hospital, segons fonts dels Bombers. L'altra conductora, de 22 anys, ha resultat il·lesa.