Un veí de Navarcles se salta un control a la C-16 i protagonitza una persecució de pel·lícula

Un veí de Navarcles de 36 anys va ser detingut pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge a la matinada després de saltar-se un control de trànsit a la C-16 i protagonitzar una perillosa fuga a gran velocitat que va finalitzar al barri de la Rosaleda, a Sant Fruitós de Bages. L'home, de nacionalitat espanyola, va donar positiu en el control d'alcoholèmia (0,79 mg/l en aire espirat) i també en el de drogues (THC i cocaïna).

Diumenge a la matinada els Mossos havien muntat un control d'alcoholèmia al punt quilomètric 3 de la C-16, al terme municipal de Sant Fruitós. A les 7 del matí un BMW de color negre es va saltar el dispositiu i va fugir a gran velocitat. Els agents del cos presents van iniciar la persecució del fugitiu. Aquest va girar per entrar a la nacional 141-C en sentit Sant Fruitós. Allí va tenir una sortida de via i el vehicle va patir danys importants. Tot i l'accident, l'individu no es va aturar i va seguir la seva fuga. Els Mossos destaquen que el conductor circulava a una velocitat molt elevada pels carrers del municipi.

Un cop al barri de la Rosaleda, el conductor es va aturar i els Mossos van procedir a la seva detenció. L'home va oposar resistència i els agents van observar que presentava clars símptomes d'haver consumit begudes alcohòliques. Se li va realitzar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,79 mg/l. També se li va practicar el test de drogues i va ser positiu en THC i cocaïna.

Els Mossos d'Esquadra van procedir a la seva detenció i li van imputar tres delictes: conducció temerària, positiu en alcohol i drogues i resistència a l'autoritat.