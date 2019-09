Anul·len l'absolució d'un guàrdia civil per les càrregues de l'1-O a Sant Esteve Sesrovires

L'Audiència de Barcelona ha anul·lat la sentència del jutjat d'instrucció número 7 de Martorell que absolia un guàrdia civil que va colpejar dos veïns de Sant Esteve Sesrovires en el marc del referèndum de l'1-O a l'escola La Roureda. Segons va explicar Norma Pedemonte, advocada d'Alerta Solidària i que actua en representació dels agredits, en la seva resolució l'Audiència considera que la sentència no té en compte quatre dels cinc testimonis que van testificar en el judici i que són «importants» per absoldre o no l'agent.

Dels diferents testimonis que van declarar durant el judici, explica l'advocada, només es va tenir en compte la declaració d'una de noia que va fer un vídeo on es veia com l'agent colpejava una de les dues denunciants. En canvi, no s'ha tingut en compte les declaracions de dos agents de la Guàrdia Civil que, a més, es van contradir entre ells a l'hora d'explicar quina era la seva funció aquell dia. A més, el guàrdia civil encarregat d'escriure un dels informes del qual va sorgir Sant Esteve de les Roures, va dir que no sabia d'on havia obtingut la informació per fer l'esmentat informe, segons detalla Alerta Solidària. L'informe va ser escrit pel coronel Mariano Martínez Luna, que va ser ascendit posteriorment.

La decisió de l'Audiència de Barcelona obligarà el jutge a escriure la sentència de nou. Pedemonte mostrava certa satisfacció perquè l'Audiència dona la raó al recurs presentat per la defensa que ella mateixa exerceix però afegeix que «no confiem que el resultat sigui diferent. S'havien confiat massa per protegir-se entre ells i ara s'hauran d'esforçar més a justificar la sentència».

L'agent va actuar a l'escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires i estava acusat de dos delictes lleus de lesions per haver colpejat dos votants quan s'estava celebrant el referèndum d'independència. Els cops es van produir en el moment que la Guàrdia Civil volia obrir un passadís entre la gent per permetre la retirada de les urnes. Durant el judici celebrat als jutjats de Martorell, l'agent va reconèixer haver actuat al centre però va dir que no recordava si havia colpejat les dues persones que van presentar la denúncia.

L'acusat, procedent de Sevilla, va admetre haver colpejat alguns dels votants concentrats a les portes de l'escola La Roureda durant l'1-O, i va argumentar que la munió de gent impedia que la policia judicial pogués accedir al centre per requisar les urnes en compliment de la resolució del TSJC. Alhora, va assegurar que alguns ciutadans havien agredit diversos agents de la Guàrdia Civil, motiu pel qual, va dir, la policia va acabar fent ús legítim de la força.