Detingut un veí de Manresa durant el correfoc per desobediència i amb un mòbil robat

Un veí de Manresa va ser detingut la nit del correfoc, dilluns, per desobediència a l'autoritat i per dur a sobre un mòbil robat. Els fets van tenir lloc a 3/4 de 2 de la matinada a la plaça Major. Agents de paisà de Policia Local de Manresa que formaven part del dispositiu de seguretat del correfoc van localitzar entre el públic que celebrava el ball un individu que hauria protagonitzat algun incident durant la realització del mateix.

Quan els agents es van adreçar a la seva posició per tal d'identificar-lo, l'individu va mostrar una actitud hostil, segons fonts policials, intentant defugir l'actuació dels agents, i va intentar abandonar el lloc per la força, havent de ser contingut i desplaçat a un costat de la plaça. Un cop allà la persona va continuar amb la mateixa actitud, oposant força resistència al seu escorcoll i havent de ser contingut de nou per evitar la seva fugida.

En l'escorcoll que li van realitzar finalment els agents de paisà se li va trobar un telèfon mòbil que constava denunciat com a sostret a la base de dades policial. L'home va ser detingut per resistència i desobediència a l'autoritat i per un possible delicte de receptació.