L'oposició de Sant Salvador demana actuacions per frenar els robatoris

Junts per Sant Salvador de Guardiola demanarà al govern local quines mesures preveu per frenar el que la formació considera una «onada de robatoris» al municipi. En un comunicat afirma que s'ha viscut «un estiu molt complicat pel que fa als robatoris en domicilis de diversos nuclis del municipi» i demanarà al nou equip de govern si ja hi ha mesures concretes per aplicar-se immediatament. Ho farà en el proper ple que és previst que se celebri el proper 12 de setembre.

Fonts de la formació van concretar a Regió7 que no tenen la xifra exacta de robatoris però donaven per fet que almenys n'hi ha un per setmana i que sempre segueixen el mateix patró: els lladres entren a les cases cinc minuts com a màxim quan els seus propietaris són fora. En el comunicat la formació afirma voler afrontar el problema sense demagògia i assumint que les competències en aquesta matèria no són municipals. Tot i això, diu, «l'Ajuntament té capacitat per aplicar algunes mesures, si més no dissuasives per als lladres, com s'ha fet en altres poblacions i com es proposava en el nostre programa electoral».

La formació proposava una regidoria amb pressupost específic per a seguretat, una comissaria oberta al públic, més hores de vigilància especialment nocturna, la creació d'una app antipànic i instal·lar càmeres als principals accessos de la població, «que han donat bons resultats a municipis veïns i que podrien ser una bona mesura per reduir el nombre de robatoris, però sembla que el nou equip de govern no ho acaba de valorar», afirma el cap de llista de la formació, Mario Vendrell.