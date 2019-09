S'incendia la mitjana de l'AP-7 a Martorell

Un petit incendi ha afectat aquest migdia un tram de la mitjana de l'AP-7 a Martorell. A les 13:31h uns treballadors que estaven treballant amb diferents eines com una radial, han alertat els bombers que s'havia generat un incendi. A les 14:07h, el foc estava controlat i a les 15:43h han donat el servei per finalitzat. El foc ha tingut lloc al quilòmetre 163 en direcció sud i hi han treballat tres dotacions dels bombers, segons han informat fonts del mateix cos.