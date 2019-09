Un incendi crema 4.000 metres quadrats en una zona agrícola del Pinell de Solsonès

Un foc va cremar ahir a la tarda uns 4.000 metres quadrats en una zona agrícola de Pinell del Solsonès. Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc va afectar una zona de marges amb vegetació i uns quants arbres que fan de separació entre diferents camps.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi a les 15.37 h i en la seva extinció hi van treballar dos mitjans aeris i un total de cinc dotacions terrestres que van donar les flames per estabilitzades quan faltaven cinc minuts per a tres quarts de cinc de la tarda. Tot i això, no va ser fins passades les sis de la tarda quan van donar el foc per totalment extingit.

Aquest foc va tenir lloc a prop de la zona de la masia del Molí de Vent.

Precisament aquest mateix dimarts, tal com explicava ahir Regió7, un altre incendi també va afectar el mateix municipi. En aquest cas va cremar un paller i un habitatge desocupat en una finca entre Els Casals i La Vila i van cremar una seixantena de bales de palla que es trobaven a l'interior del paller i 50 més d'herba. Tot i que aquest foc es va originar abans de les vuit del matí, un total de set dotacions van haver de treballar durant tot el matí per apagar el foc, però no es van haver d'evacuar els veïns ni tampoc es van haver de lamentar danys personals.