Tres detinguts per intentar robar en dues cases a la Guàrdia

Els Mossos d'Esquadra i el vigilant municipal de Calders van detenir aquest dimecres dos homes i una dona, de 46, 24 i 36 anys, de nacionalitat colombiana i veïns de Barcelona, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força en grau de temptativa en cases de la urbanització La Guàrdia de Calders.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc aquest passat dimecres, cap a les 10 del matí, quan veïns de la Guàrdia van alertar de la presència d'un vehicle sospitós, amb quatre ocupants, que circulava molt lentament per diferents carrers de la urbanització.

Poca estona després, el Vigilant Municipal de Calders va aconseguir localitzar i aturar el vehicle sospitós a la mateixa urbanització però en el seu interior només hi havia el seu conductor.

Ràpidament, un indicatiu dels Mossos d'Esquadra es va desplaçar a la zona per donar suport a l'actuació policial. Després d'identificar el conductor, els agents van escorcollar el vehicle i al seu interior hi van trobar amagades diferents eines utilitzades habitualment per cometre robatoris.

Simultàniament, altres patrulles de mossos van muntar un dispositiu per localitzar la resta dels ocupants. Durant la recerca una dotació va observar com una dona es despenjava del mur d'una casa i, en veure presència policial, marxava ràpidament del lloc.

Davant aquesta acció, els agents van detenir-la com a presumpta autora d'una temptativa de robatori amb força. Poc després, també van esbrinar que també havia intentat accedir en una altra casa de la mateixa urbanització.

Finalment, els mossos van esbrinar que el conductor del vehicle i un home que poca estona abans havien localitzat caminant per la carretera N-141C, juntament amb la detinguda, formaven part del grup de quatre persones que es desplaçava amb el vehicle sospitós. Per aquest motiu, també se'ls va detenir per la seva relació amb els robatoris.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els detinguts han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.