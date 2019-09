El piròman d'Artés s'enfronta a dos anys de presó per cremar el cotxe d'una veïna

La fiscalia demana dos anys de presó per al piròman d'Artés per haver cremat, presumptament, el cotxe d'una veïna del bloc on vivia al carrer Parres de la mateixa població i amb qui dies abans havia mantingut una discussió. El judici se celebrarà el proper 13 de setembre a Manresa.

Segons el relat de la fiscalia, la nit del 23 al 24 d'agost del 2017, amb l'ajuda d'acetona i un encenedor va calar foc al cotxe d'una veïna, un Volkswagen Golf, que era a l'aparcament comunitari del bloc on residia l'acusat.

Tot seguit, continua l'escrit del ministeri públic, l'home va enviar un missatge al grup de watsapp de la comunitat de veïns en què alertava que hi havia un cotxe cremant a l'aparcament i va agafar extintors del mateix recinte «fent veure que per causalitat havia vist el foc i mirava d'apagar-lo pels seus propis mitjans». Els veïns van avisar els Bombers però el vehicle va quedar totalment cremat i va quedar en situació de sinistre total, motiu pel qual la seva propietària va ser indemnitzada amb 2.250 euros per part de l'asseguradora i raó per la qual no reclama indemnització.

L'agost del 2017 l'acusat va ser detingut com a presumpte autor de dos incendis forestals a Artés, un dels quals va cremar un total de 363 hectàrees. En el moment dels fets, feia pocs mesos que l'home s'havia instal·lat a Artés, concretament en un domicili del car-rer de les Parres. En aquest domicili i en un altre pis de Santa Coloma de Gramenet, els Mossos van localitzar vestuari i documentació falsa de Creu Roja i de Protecció Civil.

L'home utilitzava els uniformes i els documents per acostar-se als incendis que ell mateix havia provocat.