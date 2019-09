Tres detinguts per intentar robar en dues cases de La Guàrdia, a Calders

Els Mossos d'Esquadra i el vigilant de Calders van detenir dimecres dos homes i una dona, de 46, 24 i 36 anys, com a presumptes autors de dos intents de robatori a La Guàrdia. Segons els Mossos, els fets van passar cap a les 10 del matí, quan uns veïns van alertar d'un vehicle sospitós amb quatre ocupants que circulava molt lentament. Quan va ser interceptat pel vigilant local, però, només hi havia el conductor però els Mossos van trobar a l'interior del vehicle eines usades habitualment per robar a domicilis.

Altres patrulles van observar que una dona es despenjava del mur d'una casa i, en veure els agents, marxava ràpidament. La van detenir i la van poder relacionar amb un altre intent de robatori.

Els Mossos van esbrinar que el conductor i un home que poc abans havien localitzat caminant per l'N-141C formaven part del grup de quatre persones que anaven al vehicle. Fonts policials van assenyalar que la investigació segueix oberta.