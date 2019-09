L'Ajuntament de Sant Joan prendrà mesures per evitar nous conflictes

L'alcalde Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, va assegurar ahir a Regió7 que el consistori prendrà mesures per evitar nous conflictes com el que la setmana passada va portar tres nits consecutives d'aldarulls entre veïns autòctons i pakistanesos del municipi.

Solernou no va parlar de mesures en concret però sí que va assegurar que faran «prevenció i més prevenció» per evitar que hi pugui haver nous episodis de tensió al municipi, sense descartar que es portin a terme altres actuacions en aquest sentit. També assegurava que fins ara no hi ha cap denúncia en relació amb els episodis de tensió ni els suposats fets que fan referència als rumors que han fet esclatar el conflicte.

Dijous a la nit, el govern municipal va informar dels fets en la junta de portaveus del consistori. Els portaveus dels diferents partits de l'oposició consultats per Regió7 valoraven positivament l'actuació dels diferents cossos de seguretat, Policia Local i Mossos d'Esquadra, per frenar el conflicte i evitar que els aldarulls anessin més enllà d'agressions verbals, tot i que la primera nit alguns de la trentena de joves que es van concentrar portaven pals i posteriorment van arribar diversos pakistanesos amb pals de criquet, tal com publicava Regió7 divendres de la setmana passada. Segons la reconstrucció que va poder fer aquest diari, a partir de testimonis de veïns, pakistanesos i el mateix alcalde, el desencadenant de la situació hauria estat l'actitud d'un treballador d'un supermercat que s'insinuava i creava malestar a noies adolescents que hi anaven a comprar. A partir d'aquí va començar a circular el rumor que els treballadors de la botiga fotografien i s'insinuen de forma intimidatòria a les noies. Aquest diari no ha pogut constatar que hi hagi constància material de les imatges.

Pel que fa a les mesures, el portaveu municipal d'ERC, Ramon Planell, demanava que s'abordi el tema amb «les cinc o sis persones que incendien les xarxes, on és molt fàcil dir coses» que després tenen conseqüències que «són molt difícils d'aturar».

El portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, assegurava que la reacció del consistori «ha d'anar més enllà» de l'actuació policial –felicitava els diferents cossos per la seva actuació– i considera que «no es pot donar la problemàtica per resolta». En aquest sentit proposava mesures com una àrea de convivència, establir mediació en casos de conflictes puntuals «per evitar que puguin anar a més».

Gil Ariso, portaveu de Junts per Sant Joan, assenyalava que «l'Ajuntament hi ha de posar el granet de sorra», en la línia de fer tasques de prevenció per evitar que hi hagi actituds racistes o xenòfobes al municipi.

Tot i això, Ariso també demanava que «s'investiguin bé els orígens» del conflicte perquè «potser hi ha coses més greus que no sabem». També afirmava que «és un conflicte prou greu per donar més importància de si al negoci li falta un paper o no»i recordava que si en la comunicació d'obertura d'un negoci hi falta un paper «no és culpa d'un equip de govern».

María Luisa Ramos, representant de Ciutadans al consistori, es mostrava satisfeta per la gestió que s'ha fet fins ara del conflicte perquè «el problema s'ha solucionat ràpid» i «ha tornat la tranquil·litat al poble».