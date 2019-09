Un camió perd el remolc i obliga a tallar un carril de la C-25, a Sant Pere Sallavinera

Un camió ha perdut el remolc aquest dimarts al matí a la C-25 al seu pas per Sant Pere Sallavinera i ha provocat complicacions al trànsit. L'accident s'ha produït a les 7.25 h i el camió avariat ha quedat al mig de la via ocupant un carril de l'eix Transversal en direcció a Lleida, al punt quilomètric 110, segons fonts dels Servei Català de Trànsit. Una hora més tard, a 2/4 de 9 del matí, les retencions en aquest punt són de fins a un quilòmetre. No hi ha persones ferides a causa de l'accident.





