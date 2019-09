Jutgen un veí de Martorell acusat d'abusar de dues nenes de 7 i 8 anys

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà la setmana que ve un veí de Martorell, J. A. R., que està acusat d'abusar sexualment de dues nenes que en el moment dels fets que ara se sotmetran a judici, el maig del 2014, tenien 7 i 8 anys. La fiscalia demana un total de 12 anys de presó per a l'acusat.

Segons el relat de la fiscalia, l'home, del qual no concreta l'edat però sí que era major d'edat en el moment en què haurien tingut lloc els fets, es va dirigir a les dues menors a la plaça Onze de Setembre de Martorell i amb l'excusa d'ensenyar-los una fura les va convidar a pujar a casa seva.

Els presumptes fets van passar el 12 de maig del 2014, cap a les 5 de la tarda. L'escrit del ministeri públic explica que un cop al menjador, l'home va demanar a les nenes que es traguessin la roba per no espantar l'animal. Tot seguit, i mentre el televisor reproduïa un DVD amb continguts pornogràfics, l'acusat, assegut i també despullat, va posar una de les nenes sobre seu i li va fer tocaments a les parts íntimes mentre li passava la fura per l'espatlla i les cuixes, i l'altra menor estava al costat contemplant l'escena.

El fiscal explica que, en un moment determinat, una de les menors es va espantar i es va posar a plorar, fet que va motivar que l'acusat, enfadat per l'actitud de la nena, els ordenés que es vestissin, els va donar dos euros i les va fer fora de casa seva. En el moment de tancar la porta de forma brusca, l'acusat va fer caure una de les nenes a terra, fet que li va provocar danys físics.

Per tots aquests fets, el ministeri públic demana una condemna d'un total de 12 anys de presó per a l'acusat. D'aquests, 10 anys són per dos delictes d'abús sexual (cinc anys per cada delicte d'abús sobre cadascuna de les menors) i dos anys més també per dos delictes d'exhibicionisme, a raó d'un any per cadascun d'aquests delictes.

A més a més, l'acusació pública reclama que s'indemnitzi a cadascuna de les nenes amb 10.000 euros i que, a més, l'acusat pagui 210 euros a la menor que va resultar ferida en caure quan ell va tancar la porta de l'habitatge de forma brusca com a indemnització pels danys que li va provocar.

A més a més, en l'escrit d'acusació, la fiscalia demana que s'imposi una ordre d'allunyament de les víctimes d'un mínim de 500 metres per un temps de tres anys posteriors a una eventual pena de presó que es pugui acabar imposant en la sentència si l'acusat és declarat culpable dels fets.

En el seu moment, el jutge d'instrucció de Martorell ja va prohibir l'acostament de l'acusat a les dues víctimes a menys de 500 metres de distància així com també la prohibició de comunicar-se amb elles a través de qualsevol mitjà. Aquestes dues últimes mesures ja es van imposar a l'acusat el 15 de maig del 2014, només tres dies després dels fets que ara es jutjaran.

D'altra banda, el fiscal també demana un total de 8 anys de llibertat vigilada posteriors al compliment d'una eventual pena de privació de llibertat.

El judici per aquest cas és previst per al dijous de la setmana que ve a la secció 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona.