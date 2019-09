Un llamp cau a Sallent i incendia un arbre

La tempesta que aquesta nit ha descarregat en alguns punts del país ha anat acompanyada d'una activitat elèctrica important. A Sallent, un llamp ha caigut sobre un arbre i l'ha incendiat. L'incident ha tingut lloc a la 1.55 h d'aquesta matinada a tocar de l'autovia C-16 al seu pas per Sallent. Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per apagar el foc i revisar que no hi hagués altres danys materials.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, fins a dos quarts de quatre, la Xarxa de Llamps del Servei Meteorològic ha enregistrat 36.777 llamps entre núvols i 5.247 llamps de núvol a terra.