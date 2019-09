Tres persones resulten ferides en un accident a l'A-2 a Òdena

Tres persones van resultar ferides en un accident de trànsit ahir a la nit a l'A-2 al seu pas per Òdena. Segons fonts dels Bombers, un vehicle va patir una sortida de via al punt quilomètric 555 de l'autovia en direcció a Barcelona, a les 22.13 h. A conseqüència de l'accident, els tres ocupants del vehicle van resultar ferits per contusions i algun tall, però cap de gravetat. Van ser traslladats a l'hospital d'Igualada per personal del SEM. També es van desplaçar fins al lloc dels fets dues dotacions dels Bombers.