Cinc anys i quatre mesos de presó per dos robatoris a ancians a Manresa

El jutjat penal 3 de Manresa ha imposat una pena de cinc anys i quatre mesos de presó a Nasser A. per robar a dues persones d'edat avançada, un home de 79 anys i una dona de 90, al mig del carrer i a plena llum del dia a Manresa. Segons recull la sentència, el lladre actualment té diferents condemnes per diversos delictes de furt i tres condemnes per robatoris amb violència o intimidació, encara que en el moment dels fets no en tenia cap, cosa que ha fet que la jutgessa no tingués en compte aquesta reincidència a l'hora de dictar condemna.

En el primer dels casos ara sentenciats la víctima era un home de 79 anys al qual el lladre va fer la traveta amb l'objectiu que caigués, cosa que no va passar, però sí que li va arrencar el rellotge que portava i va fugir corrent. Aquest robatori es va cometre l'1 de juny del 2016, a les 5 de la tarda al carrer de Sant Bartomeu, al barri de les Escodines. Els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar l'autor del robatori deu dies després i van trobar en el seu poder el rellotge que havia robat a la víctima.

En el segon robatori, la víctima va ser una dona de 90 anys. Els fets van passar el 20 de juny del mateix any a 2/4 de 12 del migdia. La víctima estava caminant per la plaça de l'Hospital quan el lladre se li va acostar i la va empènyer, de manera que va caure a terra i li va arrencar una cadena amb una medalla que portava al coll. La medalla va anar a parar a terra i va ser recuperada al mateix lloc dels fets però la cadena no.

Després d'aquest segon robatori amb violència, el lladre va ser arrestat i va estar en presó preventiva durant un mes, del 22 de juny al 21 de juliol del 2016.

L'acusat va negar tots els fets i en els dos casos va assegurar que no era al lloc dels fets. Respecte del rellotge que se li va trobar quan els Mossos d'Esquadra el van identificar i que la víctima va reconèixer com a propi, l'acusat també va afirmar que era seu des de «feia molt de temps», diu la sentència. La sentència també remarca que la víctima ja havia declarat tant durant la instrucció com durant el judici que el lladre ara condemnat anava amb un altre jove i que un dies abans ja havien intentat robar-li.

En el segon cas, la víctima -la dona de 90 anys- no va poder declarar per motius de salut però el lladre va ser reconegut tant per un taxista que era al lloc dels fets com per una altra testimoni que va ajudar la víctima després que el lladre l'hagués fet caure a terra i li hagués robat la cadena que portava penjada al coll.

La jutgessa ha condemnat Nasser A. a dos anys i vuit mesos de presó per cadascun dels dos robatoris i a una multa de 90 euros per les lesions provocades. També haurà d'indemnitzar amb 40 euros la víctima del segon robatori per la cadena que li va robar i no s'ha recuperat.