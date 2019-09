Un ferit en un foc en una casa a Sant Salvador de Guardiola

Un veí ha patit cremades lleus i un bomber ha patit afectació als ulls en l'incendi a una casa a Sant Salvador de Guardiola Els fets han passat cap a dos quarts de dues d'aquesta matinada en una casa del carrer d'Igualada, 18. El foc ha afectat la llar de foc d'aquesta casa i també el rebedor, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. El cos ha desplaçat un total de quatre dotacions fins al lloc dels fets que han donat el foc per extingit al cap d'una hora.

Com a resultes de l'incendi un veí ha patit cremades, de caràcter lleu a les mans i a la cara i un bomber ha patit afectacions als ulls. El ferit ha estat traslladat per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.