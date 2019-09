Un motorista s'accidenta a Igualada

Un motorista va patir un accident ahir a la nit a Igualada, segons fonts dels Bombers. Els fets van tenir lloc a les 10 de la nit a l'avinguda de Catalunya, quan una moto va caure mentre circulava per aquest vial, per causes que es desconeixen. Els Bombers no van actuar en l'accident i se'n va fer càrrec la Policia Local d'Igualada. Es desconeix, per ara, si el motorista va resultar ferit i si va haver de ser traslladat a l'hospital.