Tres condemnats a 6 i 12 mesos de presó per robar a Tous a les portes de la fàbrica

Tres lladres han acceptat una condemna de 6 i 12 mesos de presó per haver robat productes Tous valorats en 5.206 euros d'un camió que estava descarregant a les portes de la seu central de l'empresa, a la fàbrica del Guix de Manresa.

Segons recull la sentència, Rubén T., David G. i Abel A., el 12 de març del 2018 van sostreure diverses caixes de productes de Tous d'un camió que era davant de la fàbrica amb les portes obertes perquè estava descarregant la mercaderia. Els tres lladres van carregar el material sostret en una furgoneta que havien estacionat també davant de la fàbrica de l'empresa de joieria manresana.

Els tres condemnats van emportar-se diversos productes de la marca Tous que tenien un valor de venda al públic de 5.206 euros que van ser recuperats gairebé en la seva totalitat i van ser entregats als seus propietaris. Tot i això, en l'actuació policial van quedar pendents de recuperar productes per un valor de 695 euros i pels quals Tous reclama i haurà de ser indemnitzada per aquesta mateixa quantitat de forma solidària per part dels tres condemnats.

Dels tres acusats, Ruben T., veí de Sabadell, ha estat condemnat a un total de 12 mesos de presó perquè tenia antecedents i a una multa 810 euros. Tot i això, la jutgessa acorda la suspensió de l'entrada a la presó amb la condició que no delinqueixi en el termini de tres anys.

Per la seva banda, els altres dos acusats del robatori, David G., veí de Sabadell, i Abel A., veí de Badalona, han estat condemnats a mig any de presó per un delicte de furt però tampoc hauran d'entrar a cap centre penitenciari sempre que no delinqueixin en el termini de dos anys. A tots tres també se'ls suspèn el dret a sufragi pel temps pel qual se'ls ha imposat la pena de presó.

La jutgessa va dictar aquesta sentència per confirmar entre l'acusació i els tres acusats que van acceptar els fets i les penes que ara se'ls han imposat.