Una menor resulta intoxicada per inhalació de fum a la Pobla de Lillet

Una menor de 14 anys va resultar intoxicada ahir a la nit per inhalació de fum a la Pobla de Lillet, al Berguedà. Un matalàs es va incendiar al domicili de la noia, de 14 anys, que era amb el seu pare en el moment dels fets. El foc es va declarar en un habitatge del carrer Via del Carrilet, a 3/4 de 10 de la nit.

Segons fonts dels Bombers, l'origen de les flames va ser una bombeta que estava molt a prop del matalàs i que s'hauria sobreescalfat, provocant l'explosió de la làmpada i fent saltar els ploms. Quan els bombers van arribar, amb tres dotacions, la casa era a les fosques i hi havia molt fum. Van treure el matalàs al balcó i van ventilar l'immoble després de fer-ne la revisió. El foc es va donar per extingit a les 22.38 h.

La noia va ser atesa in situ per personal del SEM i posteriorment traslladada a l'hospital de Berga per una intoxicació lleu. L'adult que també era a casa en el moment de l'incendi, el pare de la menor, va resultar il·lès, segons les mateixes fonts.