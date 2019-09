Els robatoris amb violència creixen el 55% a Manresa, que s'apropa a la mitjana catalana

Manresa s'ha convertit en l'11a ciutat catalana amb més robatoris violents o amb intimidació per cada 1.000 habitants. En concret, durant el primer semestre d'aquest any es van cometre 109 robatoris amb violència o intimidació, és a dir, 1,43 per cada mil habitants. Un any abans els robatoris violents a Manresa n'eren 0,92 per cada mil habitants.

En termes absoluts Manresa ha passat de 70 a 109 robatoris violents, una xifra que suposa un creixement del 55,7%. A Catalunya l'increment ha estat més moderat, el 21,4%.

Aquesta evolució superior a la mitjana catalana també ha fet que la capital bagenca hagi passat de la posició 19 d'aquest rànquing a la número 11 i superi poblacions notablement més grans com Reus, Lleida o Tarragona. Si es té en compte el creixement percentual, però, Manresa és la cinquena ciutat on més han crescut els robatoris violents, segons dades del Portal Estadístic de Criminalitat del ministeri de l'Interior i que té en compte dades de policies locals, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Pel que fa a robatoris amb força, que són els que causen danys a béns materials però no a persones, a Manresa aquests delictes han crescut el 7,9% i se n'han registrat un total de 177. L'increment encara és més gran, del 14,3%, si només es tenen en compte els domicilis, que han estat objecte de 128 robatoris.

L'increment d'aquests robatoris que hi ha hagut a Manresa contrasta amb l'evolució que s'ha fet a escala catalana, ja que, en general, s'han reduït el 3,2% i, en domicilis, el 13,3% en el primer semestre d'aquest any.

D'altra banda, pel que fa a Manresa també destaca que hi ha hagut un increment de delictes contra la llibertat sexual. Per una banda, s'han denunciat cinc violacions, una més que en el primer semestre del 2017 i 23 delictes contra la llibertat sexual -sense comptar-hi les violacions- davant dels 12 que es van denunciar en el mateix període del 2018. A Catalunya els delictes contra la llibertat sexual van augmentar el 12,4% i les violacions ho van fer el 9,2%

A Manresa, només s'han reduït els homicidis i assassinats consumats, ja que des de començament d'any no se n'ha comès cap davant d'un que es va registrar el 2018. Els altres delictes que han experimentat una reducció han estat els robatoris de vehicles, que han passat de 20 a 13 cotxes robats –a Catalunya han crescut el 13,3%– i el tràfic de drogues, que ha passat de 9 denúncies a sis malgrat que en el conjunt català hi ha hagut un increment del 3,4% de denúncies per aquest tipus de delicte.

Pel que fa a la xifra global d'infraccions penals a Manresa, les denúncies van créixer el 9,1%, una xifra que gairebé dobla la mitjana catalana, ja que els delictes van augmentar el 5%.

A Manresa, aquest increment ha suposat passar de 1.837 delictes durant el primer semestre del 2018 a un total de 2.004 delictes durant el primer semestre del 2019.