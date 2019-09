La C-55, tallada prop d'una hora en sentit sud a Castellgalí per un accident

La carretera C-55 ha estat tallada prop d'una hora aquest divendres en direcció a Abrera a causa d'un accident de trànsit a Castellgalí, que ha tingut lloc pocs minuts després de les 8 del matí. Dos turismes han xocat per encalç al quilòmetre 25 en sentit sud i han obligat a tallar la via des de les 8.04 h fins a les 8.53 h.



Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'han fet desviaments per una via de servei mentre la carretera ha estat tallada. No s'han obert les barreres de l'autopista C-16. Segons les mateixes fonts, no hi ha hagut persones ferides a causa de l'accident. Només s'ha desplaçat fins al lloc dels fets una patrulla dels Mossos i no ha estat necessari activar els Bombers ni el SEM.





?Trànsit ja normalitzat a la C-55 a Castellgalí?Abrera — Trànsit (@transit) September 13, 2019