Tallada la C-55 a Castellgalí en direcció a Abrera per un accident

La carretera C-55 està tallada a hores d'ara a causa d'un accident de trànsit a Castellgalí, que ha tingut lloc pocs minuts després de les 8 del matí. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la via està tallada en direcció a Abrera i es fan desviaments per via de servei. Es desconeix a hores d'ara quina ha estat la causa de l'accident i si hi ha persones ferides.



Ampliarem informació.







?Tallada la C-55 a Castellgalí ?Abrera arran d'un accident. Es fan desviaments per via de servei@transitc55 pic.twitter.com/1M8UZYJnf3 — Trànsit (@transit) September 13, 2019