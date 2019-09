Tallen la C-55 per un accident a tocar el túnel de Bogunyà

Un accident a tocar el Túnel de Bogunyà ha obligat a tallar, durant uns tres quarts d'hora la C-55 en els dos sentits de la marxa. L'accident s'ha produït pocs minuts abans de les cinc de la cinc de la tarda al punt quilomètric 16,5, a dos metres de la boca sud del túnel. Com a conseqüència del xoc, quatre persones haurien resultat ferides de caràcter lleu, segons apuntaven les primeres informacions. El trànsit s'ha reobert al cap d'uns 45 minuts però hi havia retencions de dos quilòmetres en cadascun dels sentits de la marxa. Tot i això, no s'han aixecat les barreres de la C-16.

Aquest ha estat el segon accident que s'ha viscut al tram bagenc de la C-55 aquest divendres. Al matí, l'eix ha estat tallat durant gairebé una hora en sentit sud per una topada a Castellgalí.