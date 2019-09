Dilluns se celebra l'última sessió del judici del cas d'abusos a Manresa

Dilluns que ve al matí, l'Audiència de Barcelona reprendrà el judici contra els set processats en el cas d'abusos sexuals a una menor de 14 anys, a Manresa.

El judici va quedar suspès el 12 de juliol passat després que haguessin declarat ja els processats, la víctima, diferents testimonis del cas, les professionals que van atendre la víctima i també diferents pèrits.

Per a dilluns queda pendent la declaració dels pèrits que van elaborar l'informe d'ADN de les restes trobades als pantalons que portava la menor, i també el torn d'última paraula dels acusats. A més, la fiscal, l'acusació particular i les defenses dels diferents acusats també han de presentar les conclusions finals.

En les proves d'ADN s'hi van trobar restes biològiques d'un dels sis acusats per abusos –un està acusat per no haver impedit la comissió d'un delicte– i de dos homes més que no han estat identificats.

Aquest estudi havia estat descartat inicialment per un error en la citació dels pèrits per part de la fiscalia, encara que finalment el tribunal va accedir a acceptar-lo. Tot i això, els autors d'aquest informe no van poder declarar a l'última sessió del judici perquè es trobaven de vacances.

A les diferents sessions del judici que es van celebrar durant el mes de juliol passat, els set acusats –sis per abusos, segons la qualificació provisional de la fiscalia, i per agressió, segons l'acusació particular– van negar haver abusat de la menor en el marc d'una festa que va tenir lloc el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Viñas de Manresa. Tot i això, sí que van admetre davant del tribunal haver estat presents a aquesta festa.

Segons el relat de la fiscalia, el principal acusat en aquest cas hauria establert torns de 15 minuts perquè la resta dels acusats mantinguessin relacions sexuals amb la noia, que es trobava sota els efectes de l'alcohol.

El fiscal demana penes que van des dels 10 anys fins als 19 anys i 6 mesos de presó per a sis dels acusats, per abusos sexuals, mentre que per al setè acusat demana una pena de 18 mesos de multa perquè considera que no va abusar de la noia però que hauria pogut haver evitat els fets.