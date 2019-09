Ferits tres motoristes en un accident a Coll de Nargó

Un accident entre tres motoristes a Coll de Nargó ha tallat la carretera C-15 totalment aquest dissabte al matí. Un dels implicats ha patit ferides crítiques i ha estat traslladat a l'hospital Vall de d'Hebron de Barcelona amb helicòpter, un altre ha resultat ferit greu i ha estat evacuat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i un tercer ha resultat menys greu i l'han portat amb ambulància a l'hospital de la Seu d'Urgell, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El sinistre ha tingut lloc aquest matí a 3/5 d'11 en el punt quilomètric 157 i fins a les 13:25 no s'ha restablert la normalitat a la carretera. Des del moment de l'accident, la C-14 ha quedat tallada totalment i hi ha hagut fins nou quilòmetres i mig de cues. A les 12:55h s'ha donat pas alternatiu. Abans de les 14:00 encara hi havia sis quilòmetre de retenció en el punt de l'accident en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tres ambulàncies, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels Bombers, a part de l'helicòpter.