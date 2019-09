En llibertat quatre detinguts que sumen més de 40 antecents per robatoris

El jutge va decretar llibertat per a quatre detinguts majors d'edat, a Collbató, per robatoris a camions, i que acumulaven un total de 43 antecedents per fets similars. Juntament amb aquests quatre detinguts, els mossos van arrestar un jove de 17 anys, del qual la fiscalia de menors també va decretar la posada en llibertat. Als detinguts també se'ls ha imputat un delicte contra la salut pública perquè es van trobar 2.000 plantes de marihuana. Els arrestats, de nacionalitat espanyola i marroquina, tenen entre 17 i 71 anys i són veïns de Collbató i Martorell.

L'última detenció d'aquests cinc acusats va tenir lloc la matinada del 9 de setembre quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que s'adreçava a atendre un incident als Hostalets de Pierola, va observar en un carrer de Collbató cinc persones que estaven descarregant una furgoneta plena de caixes i que en veure la dotació policial es van amagar.

Davant de les sospites, els agents van comprovar que a l'interior de la furgoneta hi havia unes 50 caixes d'ampolles de licor, i en el perímetre de la casa, una multitud de caixes de licor i de càpsules de cafè. A més a més, van localitzar una instal·lació exterior completa d'aparells d'aire condicionat, i a la zona del garatge una plantació d'unes 700 plantes de marihuana.

Davant de les evidències, els agents van detenir les cinc persones com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força i d'un delicte de tràfic de drogues. Així mateix, van comunicar els fets a la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell perquè continués les gestions d'investigació.

L'endemà, els investigadors van realitzar una entrada i un escorcoll al domicili i van localitzar dues estances amb unes 1.300 plantes de marihuana més, 273 caixes d'ampolles de licor, 184 capses plenes de càpsules de cafè i gran quantitat de caixes de colònies de diferents marques.

Els investigadors van aconseguir comprovar que les caixes de licor, valorades en més de 5.000 euros, provenien d'un robatori amb intimidació ocorregut la mateixa matinada de la detenció, en una benzinera propera al domicili. Els autors dels fets havien utilitzat la intimidació, amb un ganivet, quan van ser sorpresos pel camioner mentre sostreien la càrrega.

Així mateix, els investigadors van comprovar que les caixes de colònies provenien també d'un robatori, el 6 de setembre, de la càrrega d'un camió estacionat en la mateixa benzinera, i que les càpsules de cafè provenien d'un robatori, el 5 de setembre, de la càrrega d'un camió estacionat a Olèrdola (Alt Penedès).

Gràcies a les gestions d'investigació, els agents van comprovar que la furgoneta de la qual estaven descarregant el material era la mateixa amb què realitzaven els robatoris, i al seu interior van trobar armes blanques, martells, tenalles, guants i passamuntanyes.

Finalment, els investigadors van comprovar que els detinguts també tenien connectada il·legalment l'electricitat en el domicili, on, segons l'empresa subministradora, calculen que haurien defraudat fluid elèctric per un valor de 14.000 euros.