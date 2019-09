Atropella un vianant, es fa escàpol i acaba detingut quan va a urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge a la nit un conductor que després d'atropellar un vianant al carrer Gaudí es va fer escàpol. Va ser enxampat al servei d'urgències de Sant Joan de Déu, on es va dirigir dues hores després del sinistre.

Una trucada a 3/4 de 12 de la nit va alertar els serveis d'emergència que un vehicle havia atropellat una persona a l'altura del número 5 del carrer Gaudí. Quan agents de la Policia Local hi van arribar, van trobar un home amb una fractura oberta en una cama i que patia una hemorràgia. També hi havia dos cotxes estacionats que estaven danyats.

Testimonis dels fets van advertir la policia que el causant de l'accident havia estat un cotxe de color vermell, que havia maniobrat de marxa enrere a gran velocitat, havia xocat amb dos cotxes aparcats i havia atropellant la persona ferida. El conductor, però, havia marxat del lloc dels fets deixant enrere trossos de la carrosseria del seu vehicle.

Clau va ser l'aportació d'un dels testimonis que, poc abans de les 12, va desvetllar la matrícula del cotxe fugit. Efectuades les comprovacions informàtiques, la Policia Local va verificar que pertanyia a un veí de la ciutat i que el vehicle no disposava d'assegurança obligatòria. Agents es van desplaçar al domicili del titular i van localitzar al vehicle implicat. Tenia, assegura el cos, desperfectes compatibles amb les restes de carrosseria trobats al lloc, i va ser traslladat a les dependències policials.

I a 2/4 de 3, personal de l'Hospital de Sant Joan de Déu comunica a Sala de Policia Local que s'havia presentat una persona a Urgències explicant que s'havia vist implicat en un accident aquella mateixa nit. Un cop van arribar els policies, l'home, de 32 anys i veí també de Manresa, va reconèixer ser el conductor del cotxe implicat en l'accident i va ser detingut, inicialment per un delicte de lesions greus per imprudència i per l'abandonament del lloc de l'accident. Posteriorment a la seva detenció, l'home va ser traslladat a Dependències de la Comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra a Manresa.

Hi ha en marxa gestions per esbrinar si prèviament a l'atropellament s'havia produït algun tipus d'incident entre el conductor i la persona atropellada.