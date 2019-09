Els Bombers apaguen un foc de vegetació a Castellar de n'Hug

En incendi va cremar ahir al matí un cent metres quadrats de vegetació a Castellar de n'Hug. El foc es va declarar poc després de les 10 del matí, per causes que es desconeixen, a la muntanya dels Piuners. Bombers van rebre dues alertes i s'hi van desplaçar fins a nou dotacions terrestres, que en poca estona van poder extingir les flames. Abans de les 2 del migdia, Bombers ja havia donat per tancat l'operatiu per apagar aquest foc a l'alt Berguedà.