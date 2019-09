Crema una casa abandonada a prop de l'antiga fàbrica Carlomagno d'Igualada

Una casa abandonada es va incendiar ahir a la nit a Igualada, al passeig de Jacint Verdaguer i prop de l'antiga fàbrica de mitjons Carlomagno. Segons fonts dels Bombers, van cremar piles de residus, runa i objectes vells com ara matalassos que estaven dins l'habitatge abandonat. El foc es va declarar a les 22.35 h i quatre dotacions de bombers van treballar durant dues hores per apagar l'incendi, del qual se'n desconeixen les causes.