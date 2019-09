La fiscalia eleva a agressió sexual el cas de la violació a un menor a Manresa

La fiscalia demana que els acusats per la presumpta violació a una menor de 14 anys a Manresa siguin condemnats per agressió sexual i no per abusos tal i com havia fet fins ara. Per la seva banda, les defenses del set acusats -sis per agressió sexual i un per no haver impedit la comissió del delicte- han demanat l'absolució dels seus clients. Ho han fet en el marc de l'última sessió del judici per aquest cas que s'ha celebrat aquest dilluns al matí a l'Audiència de Barcelona.

La fiscalia demana ara penes d'entre 14 i 15 anys per als acusats d'agredir sexualment la jove. La fiscalia i l'acusació particular acusen els processats d'haver violat una menor en el marc d'una festa a l'antiga fàbrica Viñas de Manresa el 29 d'octubre del 2016.

En el seu escrit provisional la fiscalia demanava que fossin condemnats per abusos sexuals. Ara però, la fiscal considera que hi va haver «una intimidació» que agreuja els fets d'un cas que ja ha quedat vist per sentència. Com a factors intimidatoris hi situa la superioritat numèrica dels agressors, que actuaven en grup, la presència d'una pistola de fogueix i que els acusats van proferir amenaces. També recorda que la noia estava «sola, beguda i era menor». També qualifica com a «despreci a la víctima» la situació que li van fer viure els acusats.

Per la fiscalia, el relat de la noia «és verosímil perquè sempre ha parlat de flaixos i manté sempre el que recorda i no hi afegeix res».

Per la fiscal, la menor, que sempre ha assegurat tenir flaixos i no recordar totalment el que va passar aquella nit, «sempre ha dit que tenia flaixos però sempre ha dit el mateix en les coses que ha recordat».

L'acusació particular s'ha adherit a les tesis de la fiscalia i ha recordat que la menor estava en una situació «d'extrema vulnerabilitat» i considera «provat que hi va haver intimidació per portar a terme la violació» recordant que els acusats són set homes d'entre 20 i 39 anys i que els fets van succeir en un lloc «inòspit i de nit».



Les defenses demanen l'absolució

En els seus informes finals, les defenses han demanat l'absolució dels seus clients en considerar que no hi ha prou proves contra ells. Es basen en el fet que la víctima va dir que no recordava gaires coses, tot i que després en va afegir algunes més per "flaixos" que li venien al cap, i això va comportar alguns canvis de versió i "contradiccions". A més, va admetre que havia begut alcohol i fumat cànnabis, però no se li va trobar cap droga que li haguessin pogut fer ingerir involuntàriament. Tampoc se li va detectar cap síndrome d'estrès posttraumàtic i han destacat els problemes familiars i personals que havia patit anteriorment als fets. També han acusat la principal testimoni de l'acusació, amiga de la víctima i que va admetre haver fumat marihuana, de tenir moltes contradiccions en les diverses declaracions que ha fet davant dels Mossos d'Esquadra el jutjat instructor i l'Audiència i de "contaminar" la versió de la seva amiga.

Els principals dubtes són sobre la presència o no de pistoles al lloc dels fets, unes suposades amenaces dels agressors a les noies o la presència de cadascun d'ells a la caseta on s'hauria produït l'agressió sexual múltiple. Això comportaria una falta de credibilitat de totes dues, que portaria a aplicar el precepte de 'in dubio pro reo'. També hi ha elements objectius que han volgut destacar per fer dubtar al tribunal, com el fet que l'amiga de la víctima no fos agredida, la pèrdua o no dels telèfons mòbils, la falta d'il·luminació, que la víctima no patís cap lesió de consideració o el fet que les dues noies marxessin del lloc i hi tornessin voluntàriament. En el cas d'alguns acusats, a més, hi ha diverses proves, segons les defenses, que determinarien la seva no participació en els fets.

A la sortida dels jutjats, en declaracions als mitjans, l'advocat de B.A.M.C., Abel Pié, ha reconegut que no li havia sorprès el canvi de parer de la fiscal. Confia, però, en què acabin absolent al seu client. «Entenem que són proves difuminades, no concretes», ha assegurat, tot lamentant que la fiscal s'hagi basat únicament «en un testimoni de referència». I és que, de la mateixa manera que ha dit durant l'informe final, ha reiterat que la víctima no recorda res. A més, ha recordat que les proves d'ADN només apunten a un acusat. Segons el lletrat, «alguna cosa va passar, però no el que expliquen», ha afegit.



Proves d'ADN

La sessió d'aquest dilluns però, ha començat amb la declaració de les pèrits que van realitzar l'anàlisi d'ADN de les restes biològiques que hi havia a la roba de la víctima. Tal i com va avançar Regió7 han confirmat que s'hi han trobat restes de només un dels acusats, Daniel D. R., però que també es van aïllar altres restes de líquid seminal que no s'han pogut atribuir a cap dels altres cinc acusats per agressió sexual.