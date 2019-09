Presó per a un lladre enxampat quan intentava robar en un pis

El jutge ha enviat a presó un jove de 23 anys i veí de Manresa que va ser detingut dissabte passat acusat de temptativa de robatori amb força. Els fets van passar cap a les 4 de la matinada de divendres a dissabte quan un veí d'un immoble del carrer General Prim va alertar la policia que havia sentit soroll a l'escala.

Un cop els agents dels Mossos hi van arribar van trobar que la porta de l'escala estava oberta i hi havia un vidre trencat. Els mateixos agents van trobar també que la porta de les golfes de l'immoble, al capdamunt de l'escala, estava forçada i quan van entrar-hi hi van trobar el jove que va acabar detingut.

L'arrestat va passar a disposició judicial el mateix dissabte i el jutge en va decretar presó ja que el jove acumula 9 antecedents per fets similars que s'han produït darrerament.