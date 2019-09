Els Bombers han de sanejar una façana a Manresa que era a punt de caure

Els Bombers van haver de sanejar ahir a la nit l'arrebossat d'una façana a Manresa que era a punt de caure. L'edifici que presentava risc de despreniment és al número 7 del carrer de la Mel. Els Bombers van rebre l'avís ahir a les 10 de la nit i van enviar una dotació al lloc dels fets, que va treure tots els elements que podien caure i van sanejar la façana. Van treballar-hi mitja hora.

La Policia Local va deixar l'immoble acordonat amb balises i tanques de seguretat per evitar que algú hi passés per sota i prengués mal. Segons les mateixes fonts, els propietaris de l'immoble hauran de dur-hi a terme obres per reparar els desperfectes de la façana i garantir la seguretat dels veïns.