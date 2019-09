Quines penes demana la Fiscalia per a cada acusat de «la Manada» manresana?

Bryan A. M. C.

La fiscalia demana per a ell 15 anys per un delicte d'agressió sexual continuada o, com a alternativa, 12 anys per delicte continuat d'abús sexual. També demana 2 anys i sis mesos per cadascun del quatre delictes d'obstrucció a la justícia que li atribueix.

Maikel P. T.

La Fiscalia demana 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual continuada o, de forma alternativa, una pena de 12 anys per un delicte d'abusos sexuals continuats.

Marco A. R. T.

Demana per a ell 14 anys de presó per un delicte d'agressió sexual o, com a alternativa, 11 anys per abusos sexuals. També demana un any i mig per un delicte d'amenaces.

Daniel D. R. L.; Yordanis J. C. i Walter D. C.

La Fiscalia demana un total de 14 anys de presó per agressió sexual. Com a alternativa, demana 11 de presó per un delicte d'abús sexual.

Iván G. R.

Una multa de 8 euros diaris durant 18 mesos per omissió del deure d'impedir delictes.

Per a tots els acusats, excepte Iván G. R.

La Fiscalia demana 10 anys de llibertat vigilada addicionals a la pena de presó així com també la prohibició dels sis acusats per delictes sexuals d'acostar-se a la víctima i la seva amiga, principal testimoni del cas, en els 10 anys posteriors a la finalització de la seva reclusió. Per a Bryan A. M. C. estén la mesura als menors que hauria amenaçat. També demana que tots sis indemnitzin amb 60.000 euros la víctima de forma solidària.