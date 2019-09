La Fiscalia qualifica ara d'agressió sexual el cas de la fàbrica Vinyes de Manresa

La Fiscalia ha modificat el seu criteri i ha decidit elevar a agressió sexual la seva acusació contra els sis processats d'haver participat en una presumpta violació grupal a una menor de 14 anys a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa l'any 2016. D'aquesta manera, l'acusació pública coincideix amb la qualificació dels fets que des del principi ha fet l'acusació particular. Per la seva banda, les defenses de tots els acusats, sis per agressió sexual i un per no evitar la comissió d'un delicte, en van demanar l'absolució.

L'Audiència de Barcelona va acollir ahir al matí la darrera sessió del judici que es va iniciar el mes de juliol. Amb el canvi de criteri, la Fiscalia eleva fins a 14 i 15 anys les penes de presó que demana pels delictes sexuals. El principal dels acusats, Bryan A. M. C., però, s'enfronta a una petició de penes que s'eleva a 25 anys ja que la fiscal el considera autor d'un delicte d'agressió sexual continuada, pel qual demana 15 anys, i li atribueix quatre delictes d'obstrucció a la justícia i demana 2 anys i sis mesos per cadascun d'ells.

Pel que fa a la presumpta agressió sexual, la fiscal considera que hi va haver «una intimidació» que agreuja els fets d'un cas que ja ahir va quedar vist per a sentència. Com a factors intimidatoris la fiscal situa la superioritat numèrica dels agressors, que eren sis i actuaven en grup, la presència d'una pistola de fogueig i que els acusats, tots major d'edat, van proferir amenaces. La fiscal també recorda que la noia estava «sola, beguda i era menor» d'edat.

En el seu escrit final, la representant del ministeri públic també qualifica la situació que els acusats van fer viure a la víctima com a «absolutament denigrant per a ella. És com si trepitgessin el cos de la víctima per fer una gresca», va denunciar després de censurar que es posi el «focus» en la menor i se li exigeixi «ser un heroi» quan, en realitat, va dir, era una jove «amb problemes i molta por», que va ser agredida «amb menyspreu a la seva condició de dona».

Per a la fiscalia, el relat que ha fet la víctima al llarg de tot el procés «és versemblant perquè sempre ha parlat de flaixos i manté sempre el que recorda i no hi afegeix res». També va asseverar que la menor no es mou «amb ànim de venjança», sinó que la situació «absolutament denigrant» la va fer sentir «avergonyida» i «desbordada».

Pel que fa als fets, la Fiscalia considera provat que Bryan A. M. C. va agredir sexualment la menor i va establir torns de 15 minuts perquè la resta d'acusats mantinguessin relacions sexuals amb la víctima. També dona per fet que aquest mateix acusat juntament amb Maikel P. T., a més a més, van obligar la jove a fer-los una fel·lació. Per aquest motiu, en aquests dos casos en comptes d'atribuir-los un delicte d'agressió sexual com a la resta dels processats els atribueix un delicte d'agressió sexual continuada.

D'altra banda, la representant del ministeri públic també va assegurar que la seva decisió d'elevar la gravetat de la qualificació dels fets no és «capritxosa» i va citar la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de la Manada, i també va fer referència a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre una violació per torns que va tenir lloc al municipi de Bossòst, a la Vall d'Aran, el 2017 i que han influït en la seva decisió d'elevar la tipificació del delicte.

De fet, just abans de l'inici del judici l'acusació particular ja es mostrava convençuda que la sentència del cas de la Manada, una violació que va tenir lloc a Pamplona en el marc de les festes dels sanfermines uns mesos abans que el cas que ara es jutja, els afavoriria i que faria que la Fiscalia canviés la qualificació dels fets.

En la sessió d'ahir, l'acusació particular va mantenir la seva qualificació inicial d'agressió sexual i coincideix amb les tesis i els fets que descriu la Fiscalia.

En la seva intervenció, la representant de l'acusació particular va recordar que la menor estava en una situació «d'extrema vulnerabilitat» i considera «provat que hi va haver intimidació per portar a terme la violació» tot recordant que els acusats són set homes d'entre 20 i 39 anys i que els fets van succeir en un lloc «inhòspit i de nit».

La sessió d'ahir, la cinquena del judici, es va celebrar novament a l'Audiència de Barcelona i va començar a les 10 del matí i es va allargar unes quatre hores.

La sessió es va iniciar amb la intervenció de les autores de l'informe d'ADN (vegeu desglossat) i va incloure la intervenció de totes les parts, tant la Fiscalia com l'acusació particular, i també les defenses de tots els acusats, que van exposar les conclusions davant del tribunal, que ara ha de dictar una sentència que s'espera que estigui enllestida el proper 18 d'octubre.