Només un dels acusats fa ús del dret a l'última paraula

Només un dels set acusats va fer ús ahir del seu dret a l'última paraula. Va ser M. A. R. T., acusat per agressió sexual i un delicte d'amenaces, qui va fer ús d'aquest dret. L'acusat es va limitar a adreçar-se al tribunal per dir: «Soc innocent». La resta dels acusats van declinar dir res i tot seguit el president del tribunal que jutja el cas va deixar-lo «vist per a sentència».