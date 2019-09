Les pèrits de l'informe d'ADN confirmen que només s'han identificat mostres d'un acusat

Les pèrits que van elaborar els informes sobre les mostres d'ADN trobades a la roba de la menor van confirmar, ahir en seu judicial, que només van poder identificar-hi restes d'un dels acusats, tal com ja havia avançat Regió7.

Segons van explicar les pèrits, es va analitzar els texans, una samarreta de tirants i una jaqueta que portava la menor la nit en què suposadament va tenir lloc l'agressió sexual. A la roba de la menor s'hi van poder identificar restes d'ADN de la mateixa menor i també restes de líquid seminal de tres homes. D'aquestes, només unes eren d'un dels acusats, Daniel D. R. L. Precisament aquest és l'únic dels sis processats per agressió sexual que en el primer moment no va donar el seu consentiment per sotmetre's a les proves d'ADN. No va ser fins mesos després, quan les proves havien resultat negatives per a la resta dels que ahir seien al banc dels acusats, que va acceptar sotmetre-s'hi.

Tot i això, l'advocat d'aquest acusat també en va demanar l'absolució. En la seva intervenció, el lletrat va assegurar que «la penetració no s'ha provat científicament» perquè «ningú l'ha vist ni l'ha determinat» i va recalcar que les mostres d'ADN poden ser «un indici» que hi va haver penetració «però no una prova».

Inicialment aquestes proves d'ADN van ser rebutjades pel tribunal perquè van considerar que la citació de les agents que havien fet l'informe no era correcta. Al final del judici, però, sí que va acceptar l'informe, però les pèrits no han pogut declarar fins ara perquè el juliol estaven de vacances.