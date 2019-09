S'incendia la campana extractora d'un habitatge a Berga

La campana extractora de la cuina es va incendiar ahir en un habitatge a Berga, al número 2 del carrer de Ferran Agulló. Segons fonts dels Bombers, les flames van calcinar la campana i també el moble de la cuina on estava ubicada. El foc es va declarar ahir a les 21.39 h de la nit. Hi van treballar dues dotacions durant una hora per apagar el foc, desconnectar l'extractor i ventilar l'immoble. No hi va haver persones ferides ni evacuades a causa de l'incendi.