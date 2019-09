UGT demana destituir la subdirectora de Tractament de Lledoners per «facilitar» l'accés de Risto Mejide

La UGT ha demanat aquest dimarts la destitució de la subdirectora de Tractament de Lledoners per «facilitar» l'accés del presentador Risto Mejide perquè pogués veure's amb Raül Romeva per a una entrevista el 14 de setembre. Segons el sindicat, li va estalviar el circuit de control de seguretat, passant per davant de la resta de visites a interns. Anava acompanyat per la dona de Romeva i per una altra persona.

La UGT ha enviat una carta al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció advertint que es va vulnerar la normativa d'accessos, les circulars de la secretaria i el reglament penitenciari. «Actuacions com aquesta només fan que reforçar les injustificades tesis que sostenen determinades instàncies judicials i mediàtiques que estenen dubtes sobre la professionalitats dels treballadors penitenciaris i qüestionen la imparcialitat de la institució», afegeix.

En aquest sentit, insisteix que permetre un comportament «tan irresponsable» com el de la subdirectora de Tractament només faria que «incrementar aquestes infundades sospites i obrir encara més una polèmica que esquitxa directament els professionals penitenciaris». Segons el diari 'El Mundo', el cap de la unitat que regula les visites s'ha queixat per aquesta situació i ha demanat ser traslladat a una altra posició per «aquest favoritisme evident».

Per la seva banda, el Departament de Justícia nega que es produís cap irregularitat en la visita deMejide a Raül Romeva a la presó de Lledoners, i diu que va passar per l'arc de seguretat i va deixar el telèfon en la taquilla corresponent, tal i com ha de fer tothom i com ho demostren les càmeres de seguretat del penitenciari, afegeixen fonts de Justícia. A més, Romeva va començar la seva visita l'últim.