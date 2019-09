Jutgen un bagenc per violar i abusar de la filla de la seva parella

La fiscalia demana un total de 18 anys de presó per a un bagenc acusat per diferents delictes sexuals comesos al llarg de sis anys contra la filla de la seva parella que quan van passar els fets era menor d'edat.

Segons el relat de la fiscalia, l'home, ara en presó preventiva per aquest cas, va cometre diferents abusos contra la menor des del 2012 fins al gener del 2018, que van anar pujant d'intensitat amb el pas del temps.

El ministeri públic, en el seu escrit de conclusions provisionals, explica que del 2012 al 2016, l'home va fer tocaments a la menor per sobre de la roba «aprofitant la situació de temor que li inspirava». A partir del mes d'octubre del 2017, les pràctiques de l'acusat sobre la menor van anar a més. Segons explica la fiscalia, «per mitjà de forcejos, en altres ocasions per mitjà de bufetades, o fins i tot agafant-la pel coll o el cap» la va obligar a realitzar diferents pràctiques sexuals, com felacions i també la va penetrar amb els dis per la vagina i analment. Finalment, afegeix la fiscalia «en contra de la voluntat de la menor i amb el mateix ànim d'atemptar contra la voluntat sexual» de la noia la va obligar a veure pel·lícules de continguts pornogràfics extrems.

Com a conseqüència dels fets, diu la fiscalia la noia va patir un trastorn d'ansietat pel queal va haver de rebre tractament psicoterapèutic.

Per tot això, l'acusació pública demana un total de 18 anys de presó. D'aquests, sis anys són un delicte d'abús sexual continuat al qual també hi afegeix sis anys de llibertat vigilada. Pel que fa a un «delicte continuat de violació-», demana 11 anys de presó i 8 de llibertat vigilada. A més, per aquests dos delictes la fiscalia també reclama un ordre d'allunyament d'almenys 1.000 metres i la prohibició de contactar amb la noia per un temps superior als dos anys a la pena de presó imposada. Finalment, per un delicte continuat d'exhibició de material pornogràfic reclama que l'acusat sigui condemnat a un any de presó, un altre de llibertat vigilada i que durant any tmapoc es pugui acostar ni contactar amb la víctima.

Finalment, per al conjunt de tots els delictes que li imputa reclama que pagui les costes processals així com també una indemnització per danys morals a la víctima de 15.000 euros.

Aquest judici se celebrarà el dijous de la setmana que ve a l'Audiència Provincial de Barcelona.