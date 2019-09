L'Ajuntament de Sant Salvador consultarà la instal·lació de càmeres per evitar robatoris

L'equip de govern de Sant Salvador de Guardiola ha anunciat que farà un sondeig entre veïns per analitzar la conveniència o no d'instal·lar càmeres de seguretat als principals accessos als nuclis urbans del municipi.

Segons va explicar el govern local en una nota de premsa, el consistori, «coneixedor de la percepció d'inseguretat que s'ha generat al municipi aquests darrers mesos, vol transmetre a la ciutadania el ferm compromís de l'equip de govern de vetllar per trobar solucions que retornin la tranquil·litat a totes les veïnes i veïns».

A part d'estudiar la instal·lació de càmeres, el consistori ha anunciat que té intenció d'ampliar els horaris dels vigilants municipals perquè en cap de setmana es pugui cobrir la mateixa franja que en dies laborables. Aquest fet, diu l'equip de govern, segurament comportarà l'ampliació de la plantilla de vigilants amb una incorporació. D'altra banda, també anuncia que ampliarà la flota de vehicles amb un nou cotxe que permetrà fer més tasques de vigilància i prevenció.

Finalment, diu la nota, l'Ajuntament s'ha adherit a la sol·licitud al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) feta per altres consistoris perquè retiri l'operació Toga, que obliga a tenir vigilades totes les seus judicials de Catalunya les 24 hores del dia i que, segons sindicats policials, deixa en mínims els efectius disponibles per a tasques de seguretat ciutadana.

El govern local explica que «un cop implementades aquestes mesures, al cap d'uns mesos les valorarem per saber si han estat efectives i revisar-les si és necessari. La seguretat ciutadana és un tema que ens prenem molt seriosament i, per això, hi dedicarem tots els esforços necessaris».

D'altra banda, l'Ajuntament també demana la col·laboració ciutadana i insisteix en la necessitar de denunciar tots els robatoris perquè els Mossos d'Esquadra en tinguin coneixement i l'Ajuntament pugui actuar en «conseqüència».