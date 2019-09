Presó per a l'acusat de robar en una casa a Castellví de Rosanes

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de setembre a Calafell un home de 34 anys com a presumpte autor de vuit robatoris amb força a domicilis. La investigació es va iniciar al juliol arran d'un robatori a Castellví de Rosanes i va permetre identificar l'autor i relacionar-lo amb set robatoris més a Calafell, Canet de Mar, Cunit, Sant Boi de Llobregat, Sant Pol de Mar, Terrassa i Vilassar de Mar.

Al domicili de l'acusat els agents hi van localitzar diversos objectes provinents dels robatoris. L'arrestat també s'havia allotjat en hotels on s'havia fet passar per un altre ciutadà xilè. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés en presó provisional. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.