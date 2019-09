Cremen 800 metres quadrats de vegetació a Aguilar de Segarra

Uns 800 metres quadrats de vegetació van cremar ahir a la nit a Aguilar de Segarra, al marge de la carretera BV-3008. El foc es va declarar a les 21.10 h a l'altura del quilòmetre 17 de la via. Tres vehicles dels Bombers van treballar durant una hora per apagar l'incendi, que a les 22.32 h es va donar per extingit. Segons fonts del cos d'Agents Rurals, la causa del foc hauria estat un llamp que va caure a la zona.