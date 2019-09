Un incendi crema una fàbrica abandonada al barri del Rec d'Igualada

Un incendi es va declarar ahir, cap a les 4 de la tarda, en una nau abandonada del barri del Rec d'Igualada. En concret les flames es van originar a l'alçada del número 116 del carrer Sant Antoni de Baix, i van afectar una nau abandonada on hi havia hagut una empresa dedicada a l'assecatge de pells. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya també van haver d'actuar en una nau veïna, actualment en actiu i també dedicada a l'assecatge de pells i que es va veure afectada, a la qual van accedir pel carrer Varietats.

Segons va explicar el cap Delta de l'operatiu de Bombers a Regió7, a la nau abandonada hi havia «poca maquinària» antiga relacionada amb el procés d'assecatge de la pell.

«No sabem la causa que ha originat l'incendi però sí que entre les dues naus hi ha un pati amb un teulat de fibrociment sostingut amb bigues de fusta. A causa del foc una part ha col·lapsat i l'altra ha quedat en un estat molt precari», va afegir. Segons el cap de l'operatiu, «quan hi hem arribat, el lloc on s'ha originat el foc feia una olor molt forta de dissolvent i hem avisat l'arquitecte municipal i el cap de Protecció Civil Local perquè es miressin l'estat amb què han quedat les dues naus».

Els Bombers van rebre aproximadament mig centenar de trucades alertant de l'incendi i en un primer moment van desplaçar 12 dotacions fins al punt on hi havia l'incendi. En veure la dimensió de l'incident van retirar la meitat dels efectius immediatament i després d'apagar l'incendi s'hi van quedar quatre autobombes i un cotxe de comandament per remullar la zona, per estabilitzar les «dilatacions i contraccions» de l'estructura.

El foc va estar controlat una hora després del seu inici i cap a les 8 del vespre els Bombers ja es van retirar del lloc dels fets, segons van informar fonts del mateix cos.